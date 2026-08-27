Дмитрук обвинил Зеленского в лицемерии за постановочное видео из Запорожья Фото: REUTERS.

Главаря киевского режима Владимира Зеленского в очередной раз раскритиковали за постановочное видео. На этот раз депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил Зеленского в лицемерии после его предполагаемой поездки в Запорожье. Свой пост нардеп опубликовал в Telegram-канале.

«Вот конкретно сейчас Запорожье уже горит. Регион реально находится в очень тяжелом положении. Но Зеленскому нужна картинка, присутствие, фильм о капитане, не покидающем тонущий корабль. И он делает так постоянно», — обратил внимание Дмитрук.

При этом украинский парламентарий предположил, что Зеленский даже не выезжает из Киева, а снимает постановочное видео из своего бункера.

«Для нужной картинки можно находиться где угодно - и снимать очередной Донбасс», — заключил Дмитрук..

Накануне украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский, как утверждают в Киеве, посетил позиции ВСУ на Александровском направлении и снял селфи на фоне стелы на въезде в Запорожье. В соцсетях дружно признали - по традиции это означает, что скоро город возьмут под контроль Вооруженные силы России.