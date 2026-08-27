Агасандян заявил, что вклад Армении в бюджет ЕАЭС составляет всего 1% Фото: REUTERS.

Вклад Армении в общий бюджет Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составляет всего 1%. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян.

"На долю Армении приходится чуть более 1% от всех поступлений из стран "пятерки", за счет которых обеспечивается деятельность органов Союза", - сказал дипломат.

Как писал сайт KP.RU, ранее Агасандян отметил, что сокращение торговли Армении с Россией и ЕАЭС в целом не приведет к критическим потрясениям, доля Еревана в товарообороте невысока.

В свою очередь депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что Россия заберет у Армении все "подарки" и преференции, если Ереван продолжит подыгрывать Западу. Политик указал, что властям Армении невозможно будет "усидеть" одновременно и в ЕС, и в ЕАЭС.