The Telegraph: ФРГ ведёт диалог об инвестициях в британский ядерный потенциал Фото: Global Look Press/IMAGO/McPHOTO/B. Leitner

Правительство Германии ведет предварительные консультации о возможности вложения средств в обновление британской системы ядерного сдерживания Trident. Как сообщает газета The Telegraph со ссылкой на собственные информированные источники, такие шаги рассматриваются в рамках общеевропейского стремления снизить оборонную зависимость от Вашингтона.

По сведениям издания, немецкая сторона изучает различные формы поддержки ядерных сил Соединенного Королевства. В Берлине также прорабатываются варианты более тесной координации с уже существующими арсеналами Лондона и Парижа. При этом официальный Берлин подчеркивает, что не намерен обзаводиться собственным атомным оружием.

Один из собеседников издания пояснил, что европейские государства крайне заинтересованы в наращивании потенциала уже существующих ядерных держав на континенте. Диалог между Германией, Францией и Великобританией заметно активизировался на фоне растущих опасений по поводу вероятного сокращения американского военного присутствия в Европе.

Представитель оборонных структур уточнил, что в ходе переговоров ключевым является вопрос о роли текущих ядерных сил, включая британскую систему Trident, в общей системе обороны Европы. Помимо прямого финансового участия, ФРГ может предложить поддержку британской ядерной инфраструктуры с использованием обычных вооружений.

Ранее Служба внешней разведки России информировала о тайных работах в странах Евросоюза по созданию собственного атомного оружия. В СВР предупреждают о возможном подрыве сложившейся системы нераспространения и призывают Соединенные Штаты обратить внимание на недопустимость появления такого оружия в ЕС.