Состояние здоровья короля Норвегии Харальда V оценивается как очень тяжелое

Король Норвегии Харальд V. Фото: Marius Simensen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Состояние здоровья 89-летнего короля Норвегии Харальда V резко ухудшилось и оценивается как «очень тяжелое», сообщил королевский двор. Наследник престола принц Хокон и королева Соня отменили все запланированные мероприятия.

«Состояние здоровья Его Величества короля очень тяжелое», — говорится в заявлении.

В середине августа монарх был госпитализирован в Национальную больницу в Осло из-за осложнений, связанных с лечением гемолитической анемии — редкого заболевания крови, при котором эритроциты разрушаются быстрее, чем костный мозг успевает их производить.

22 августа королевский дом официально сообщил об ухудшении состояния Харальда V: у него диагностировали бактериальную инфекцию крови. Монарху были назначены антибиотики. Все королевские обязанности на время болезни Харальда V взял на себя кронпринц Хокон.