Армения стремится стать ближе к НАТО: Ереван назначит атташе для развития партнерства

Ереван назначит военного атташе в Польше для укрепления взаимодействия с НАТО Фото: REUTERS.

Правительство Армении одобрило проект предложения Минобороны республики о назначение военного атташе в Польше. Проект внесен в пакет документов, не подлежащих публичному рассмотрению на заседании, и опубликован на сайте кабмина.

В документе, подписанном премьером Николом Пашиняном, отмечается, что Армения придает большое значение последовательному развитию и расширению двустороннего сотрудничества с Польшей как важным мостом между Арменией и НАТО, а также Евросоюзом.

"Присутствие военного атташе обеспечит поднятие отношений в оборонной сфере на более высокий уровень партнерства", — говорится в проекте. В планах военный атташе приступит к выполнению миссии 1 января 2027 года.

Как писал сайт KP.RU, в апреле армянский премьер обсудил со спецпредставителем генсека НАТО Кевином Гамильтоном вопросы партнерства Еревана с альянсом. Пашинян заявил о важности взаимодействия с военным блоком для "стабильности в регионе".