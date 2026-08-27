Водитель намеренно влетел в толпу пешеходов во Франции, один человек погиб. Фото: IMAGO/Sebastien TOUBON/GLOBAL LOOK PRESS

Вечером 26 августа во Франции автомобиль намеренно врезался в толпу возле железнодорожного вокзала, в результате чего погиб по меньшей мере один человек и 10 получили ранения. Об этом сообщает The Sun.

ЧП случилось в Кане, в регионе Нормандия у одного из местных баров, где до этого произошла драка. Тогда водитель сел за руль и въехал в толпу. Пострадавшими оказались мужчины в возрасте от 17 до 40 лет.

По словам местного префекта Дэвида Клавьера, семеро пострадавших находятся в критическом состоянии, еще трое получили незначительные травмы. Один человек погиб.

В преступлении подозревается 26-летний мужчина российского происхождения, его арестовали примерно в 20 км от места происшествия. Местные правоохранители отметили, что на начало расследования версия с террористическими мотивами пока не рассматривается.

В мае этого года в Колумбии во время уличного шоу огромный грузовик на огромных колесах (монстр-трак. — Прим.ред.) врезался в зрителей, в результате чего погибли трое детей.