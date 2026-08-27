Die Welt: Спецслужбы Европы считают, что ВСУ сдадут Донбасс в 2027 году Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Европейские спецслужбы полагают, что киевский режим потеряет весь Донбасс в следующем году, у России есть потенциал для освобождения региона. Об этом написало немецкое издание Die Welt.

"Российская армия может достичь окраин Краматорска и Славянска уже к началу 2027 года", - отмечается в публикации со ссылкой на беседу с представителями одной из ведущих европейских спецслужб.

По данным издания, эти два города представляют собой центр последнего крупного украинского оборонительного пояса в Донбассе.

В материале подчеркнули, что при этом командиры бригад ВСУ тоже считают, что российская армия обладает потенциалом для освобождения всего Донбасса.

Как писал сайт KP.RU, вероятность перехода всей территории Донбасса под контроль России остается высокой. По данным издания The American Conservative, киевский режим продолжает терять территории на фоне продвижения российских войск. Атаки ВСУ по территории России не меняют ситуацию на передовой.

27 августа начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что бойцы Южной группировки войск преодолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж ВСУ около Славянска и Краматорска в ДНР.