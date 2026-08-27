Названо самое популярное мясо в мире Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Согласно данным Financial Times, курица официально заняла первое место по потреблению среди всех видов мяса в мире. За последние два десятилетия мировое производство этой птицы увеличилось практически вдвое.

В 2023 году мировые фермы вырастили 76,2 миллиарда кур, тогда как в 2006-м этот показатель составлял 48,3 миллиарда. Как уточняется в материале, практически треть всего глобального спроса на куриное мясо формируется двумя гигантами — Китаем и Соединенными Штатами.

Интересно, что на протяжении большей части прошлого века курица считалась дорогим деликатесом и была доступна лишь небольшой части населения. Однако в нынешнем столетии ситуация кардинально изменилась, и данный продукт превратился в главный источник белка для жителей планеты.

Отраслевые эксперты сходятся во мнении, что «пик курицы» человечество еще не прошло. Аналитики объясняют такой стремительный взлет популярности доступной ценой, эффективностью расходов на корма и высокой скоростью производства. Кроме того, в отличие от свинины или говядины, мясо кур не имеет строгих культурных и религиозных запретов.

Стоит напомнить, что в феврале 2026 года Россия вошла в пятерку крупнейших импортеров мяса из Бразилии. Поставки бразильской продукции в страну в этом месяце превысили прошлогодние объемы более чем в четыре раза.