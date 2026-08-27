Россиян предупредили о новых схемах мошенников перед Днем знаний Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Россиян предупредили о новых схемах мошенников перед Днем знаний

Волынец: перед 1 сентября мошенники атакуют родителей фейковыми пособиями

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предупредила, что в преддверии Дня знаний активизировались мошенники. Они нацелились на родителей учеников и используют целый арсенал криминальных схем.

Чаще всего преступники обманывают родителей через фейковые пособия и сайты-двойники магазинов, создают поддельные платформы для кражи личных данных и взламывают аккаунты учителей, чтобы в последствии собрать деньги с родителей.

Чаще всего родителям сообщают о несуществующих пособиях к школе, что всегда актуально. Жертву просят заполнить анкету на сайте-двойнике «Госуслуг».

- Ключевая цель — оформить на имя родителя микрозаймы или украсть личные данные, - рассказывает NEWS.ru Ирина Волынец.

Так же создаются сайты-двойники популярных магазинов с канцтоварами, школьной одеждой, гаджетами. Родитель видит заманчивые цены и оплачивает товары, которые так и не получает. Более того, у мошенников остаются данные банковской карты жертвы.

Ирина Волынец отметила, что еще один инструмент в руках преступников – это страницы педагогов и активных родителей в соцсетях. От них приходят сообщения о сборе средств на подарки, ремонт, питание.