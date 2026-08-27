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НовостиПолитика27 августа 2026 8:44

Нарышкин раскрыл, как часто проводит встречи с представителями иностранных спецслужб

Нарышкин заявил, что встречается с иностранными спецслужбами почти каждую неделю
Сергей ГАПЧУК
Нарышкин заявил, что встречается с иностранными спецслужбами почти каждую неделю Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Нарышкин заявил, что встречается с иностранными спецслужбами почти каждую неделю Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Практически каждую неделю онлайн или лично встречаюсь с руководителем той или иной спецслужбы со всех континентов. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.

Ранее глава СВР России сообщил, что ведомство контактирует с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США по вопросам Ирана.

В мае Нарышкин заявил, что НАТО ведет практическую подготовку к вооруженному столкновению на Востоке. По его словам, альянс последовательно наращивает военный потенциал и поддерживает в регионе высокую интенсивность разведывательной и учебно-тренировочной деятельности.

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