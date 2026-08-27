Буданов* анонсировал возможную встречу украинской и российской делегаций Фото: Shutterstock.

Глава офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Кирилл Буданов* анонсировал возможную встречу украинской и российской делегаций. Его слова цитирует украинское издание «Страна». Представитель киевского режима говорит о том, что встреча может пройти в сентябре.

Переговоры приостановлены, но их планируют возобновить в сентябре, говорит Буданов*. При этом он не исключает, что во время встречи будут присутствовать представители Вашингтона. Где именно может пройти встреча российской и украинской делегации — не сообщается.

Напомним, в Кремле пока не говорили о проведении встречи между Россией и Украиной. Но также Москва всегда подчеркивала, что не увиливает от мирных переговоров. Но при этом в Кремле отмечали важность справедливого диалога. Также нельзя забывать об устранении первопричин конфликта.

* — физическое лицо, внесенное Минюстом в список террористов и экстремистов.

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