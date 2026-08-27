Захарова: Трамп мог сделать выводы после лжи Зеленского про Starlink Фото: МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американский лидер Дональд Трамп получил возможность сделать нужные выводы после того, как вскрылась ложь Владимира Зеленского по поводу системы Starlink.

«Очередная попытка Зеленского втянуть американское руководство в опасную эскалацию обернулась для него просто публичным разоблачением во лжи. Он признал, что дезинформировал Трампа относительно готовности руководства компании SpaceX дать добро на использование спутниковой системы Starlink для нанесения ударов вглубь территории России», — сообщила Захарова на брифинге.

Дипломат предложила расширить этот список и поинтересовалась, не предоставили ли ему такие же фальшивые сведения по инциденту в Буче, где он продолжает говорить о сотнях жертв, которых там не было.

Представитель МИД подчеркнула, что подобное поведение не удивляет, учитывая ежедневные потоки лжи со стороны киевского режима. Она отметила, что теперь Зеленский сам «наступил на грабли», а у Трампа появился шанс сделать правильные организационные выводы из этой ситуации.

Ранее Мария Захарова заявила, что главарь киевской хунты Владимир Зеленский абсолютно недоговороспособен. Она указала, что бывший комик пытается вовлечь в его террористический режим всё больше стран.

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