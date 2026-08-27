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НовостиВ мире27 августа 2026 9:03

Около 15 800 человек умерли в Германии из-за аномальной жары этим летом

В Германии зафиксирована самая высокая смертность от жары с 2016 года
Авторы (2):
Сергей ГАПЧУК
Сергей ЧИКОВ
Около 15 800 человек умерли в Германии из-за аномальной жары этим летом

Около 15 800 человек умерли в Германии из-за аномальной жары этим летом

Фото: REUTERS.

В Германии примерно 15 800 человек умерли этим летом из-за аномальной жары. Об этом сообщил портал Yahoo.

"Согласно оценкам, опубликованным в четверг Институтом Роберта Коха (RKI), в Германии к середине августа текущего года от жары скончались около 15 800 человек; при этом 9 600 летальных исходов были вызваны экстремально высокими температурами в конце июня", - говорится в публикации.

По данным издания, в этом году число смертей, вызванных жарой, оказалось значительно выше, чем в любой из предыдущих десяти лет. Ранее самые высокие показатели с 2016 года были зафиксированы в 2019 (7 600 смертей) и 2018 (9 500 смертей) годах.

В RKI отметили, что рост смертности, связанный с жарой, как правило, начинает проявляться при средненедельной температуре воздуха от 20 градусов Цельсия (под этим показателем понимается среднее значение дневных и ночных температур за неделю).

Как писал сайт KP.RU, этим летом антициклон "Омега", пришедший из Северной Африки, намертво встал над Европой на два с лишним месяца, заблокировав привычные прохладные потоки с Атлантики. Главные судоходные артерии Рейн и Дунай обмелели настолько, что из-под воды вылезли ржавые корпуса потопленных во время Второй мировой войны кораблей. Навигация почти остановилась.