Около 15 800 человек умерли в Германии из-за аномальной жары этим летом Фото: REUTERS.

В Германии примерно 15 800 человек умерли этим летом из-за аномальной жары. Об этом сообщил портал Yahoo.

"Согласно оценкам, опубликованным в четверг Институтом Роберта Коха (RKI), в Германии к середине августа текущего года от жары скончались около 15 800 человек; при этом 9 600 летальных исходов были вызваны экстремально высокими температурами в конце июня", - говорится в публикации.

По данным издания, в этом году число смертей, вызванных жарой, оказалось значительно выше, чем в любой из предыдущих десяти лет. Ранее самые высокие показатели с 2016 года были зафиксированы в 2019 (7 600 смертей) и 2018 (9 500 смертей) годах.

В RKI отметили, что рост смертности, связанный с жарой, как правило, начинает проявляться при средненедельной температуре воздуха от 20 градусов Цельсия (под этим показателем понимается среднее значение дневных и ночных температур за неделю).

Как писал сайт KP.RU, этим летом антициклон "Омега", пришедший из Северной Африки, намертво встал над Европой на два с лишним месяца, заблокировав привычные прохладные потоки с Атлантики. Главные судоходные артерии Рейн и Дунай обмелели настолько, что из-под воды вылезли ржавые корпуса потопленных во время Второй мировой войны кораблей. Навигация почти остановилась.