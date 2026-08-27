TotalEnergies продала свою долю в «Арктик СПГ-2» компании NordLine Фото: REUTERS.

TotalEnergies завершила передачу своей 10% доли в проекте «Арктик СПГ-2» компании NordLine, входящей в «Новатэк». Теперь TotalEnergies не акционер проекта. Об этом сообщила компания.

«TotalEnergies подтверждает завершение передачи своей 10% доли в проекте Arctic LNG 2 компании NordLine (дочерней компании Novatek). Таким образом, TotalEnergies больше не является акционером Arctic LNG 2», — отмечается в сообщении от пресс-службы холдинга.

TotalEnergies имеет право на возмещение доли займов в размере $1,3 млрд от «Арктик СПГ-2», предоставленных акционерами проекта. Возмещение возможно в будущем при условии снятия санкций.

Ранее KP.RU рассказал, что компания TotalEnergies еще с 2023 года планировала продать свою долю в «Арктик СПГ-2». Для этого президент России Владимир Путин издал специальный указ, который разрешал покупку объекта у иностранной компании.