В Петербурге взорвался автомобиль, внутри было два человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Санкт-Петербурге произошел взрыв в легковом автомобиле. Инцидент случился утром в районе Славянка на юге города, неподалеку от аптеки. Об этом пишет «КП-Петербург».

По предварительным данным, в машине марки Geely Monjaro находились два человека, а само транспортное средство получило серьезные повреждения. Информацию об этом происшествии предоставили очевидцы в городских пабликах.

Местные жители сообщили, что хлопок раздался примерно в 11 часов утра. Судя по кадрам с места событий, автомобиль частично искорежен взрывной волной. Очевидцы в чате жителей Славянки в Telegram предположили, что причиной могло стать газобаллонное оборудование, установленное в иномарке.

Свидетели произошедшего рассказали, что эпицентр взрыва пришелся на сторону водителя. Они отметили, что водительская дверца оказалась сильно вывернута наружу, а сам водитель, к сожалению, погиб на месте. При этом пассажирка осталась жива, однако, по словам очевидцев, она получила травму ноги.

Официальных данных по этому инциденту пока нет.

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