Пасечник назвал атаку ВСУ на автобус самой массовой по числу жертв на транспорте Фото: Пресс-служба главы ЛНР

Количество погибших и раненых в результате атаки украинских боевиков по автобусу Лисичанск — Стаханов 26 августа стало рекордным в ЛНР. Об этом журналистам сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"Впервые, к большому сожалению, впервые вот именно в транспортных средствах такое количество пострадавших [в ЛНР]", - сказал он.

Он отметил, что в очередной раз киевский режим выставил свое жестокое кровавое лицо. И, в общем-то, делалось это наверняка целенаправленно.

Пасечник подчеркнул, что люди просто ехали на работу или на рынок, за что были убиты.

Как писал сайт KP.RU, днем 26 августа боевики ВСУ при помощи беспилотника атаковали пассажирский автобус в ЛНР. В результате погибли девять человек. По словам главы ЛНР, в автобусе в момент удара находились 15 пассажиров. Пасечник назвал произошедшее очередным актом терроризма киевского режима.