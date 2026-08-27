Захарова: Запуск проекта ПРО "Фрея" не компенсирует дефицит бюджета МО Украины Фото: МИД России

Проект противоракетной обороны (ПРО) "Фрея", о запуске которого объявила "коалиция желающих", не может компенсировать многомиллиардный дефицит бюджета минобороны Украины. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание, что британско-французский тандем объявил о форсировании программы "Фрея". Это вызвано тем, что киевский режим столкнулся с нулевой эффективностью ПВО и изменением риторики президента США Дональда Трампа по поводу поставок ракет для систем Patriot.

"Впрочем, все это (форсирование) не способно компенсировать дефицит бюджета украинского минобороны, который приблизился к 27 млрд долларов", - подчеркнула дипломат.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский признал проблему нехватки финансирования ВСУ, отметив, что ждет новых финансовых вливаний из ЕС. По его словам, у Киева сейчас две глобальные проблемы: баллистика и финансовое обеспечение обороны Украины.