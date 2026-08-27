В Финляндии возобновили дело о повреждении подводных кабелей судном Eagle S Фото: REUTERS.

Апелляционный суд Хельсинки отменил решение нижестоящей инстанции и постановил, что финские суды имеют право рассматривать инцидент, произошедший в Рождество 2024 года в Финском заливе с танкером Eagle S. Об этом пишет Yle.

Окружной суд ранее отклонил обвинения в вандализме и вмешательстве в телекоммуникации, посчитав, что у Финляндии нет юрисдикции. Однако апелляционная инстанция указала, что преступления якобы были совершены на территории страны, где и наступили последствия. Теперь экипаж могут судить по финским законам, так как произошедшее не является морской аварией по нормам ООН.

Заместитель генпрокурора Юкка Раппе выразил удовлетворение решением и отметил, что оно полностью совпадает с позицией обвинения. Он признался, что прошлогодний вердикт районного суда стал для прокуроров неожиданностью, но теперь справедливость восторжествовала.

Раппе добавил, что новое слушание будет сложно организовать, так как ответчики находятся за границей. Он также подчеркнул, что это решение важно для похожего процесса против судна «Фитбург», которое повредило кабели в 2025 году. Разбирательство по тому делу начнется в сентябре.

Напомним, что танкер Eagle S якобы протащил якорь по дну около 90 километров. Судно ходит под флагом Островов Кука, а члены экипажа являются гражданами Грузии и Индии.