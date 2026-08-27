Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика27 августа 2026 9:41

Мирошник: с 2022 года от атак ВСУ пострадали почти 35 тысяч мирных жителей

Количество пострадавших мирных граждан от атак ВСУ достигло 34,8 тысячи, уточнил Мирошник
Мария СПИРИДОНОВА
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

С февраля 2022 года от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали почти 35 тысяч мирных жителей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ИС «Вести».

«Если брать с февраля 2022 года, то сейчас у нас количество пострадавших мирных жителей уже приближается к 35 000», — заявил посол.

По словам дипломата, на данный момент количество мирных граждан, непосредственно пострадавших от действий украинских боевиков, составляет около 34,8 тысячи человек.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно подчеркивала, что удары по мирным гражданам являются сознательной тактикой киевского режима. В одном из заявлений она отметила, что «киевский режим продолжает хладнокровно прицельно бить по российскому гражданскому населению, демонстрируя всему миру свой звериный нацистский оскал».