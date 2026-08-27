Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

С февраля 2022 года от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали почти 35 тысяч мирных жителей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ИС «Вести».

«Если брать с февраля 2022 года, то сейчас у нас количество пострадавших мирных жителей уже приближается к 35 000», — заявил посол.

По словам дипломата, на данный момент количество мирных граждан, непосредственно пострадавших от действий украинских боевиков, составляет около 34,8 тысячи человек.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно подчеркивала, что удары по мирным гражданам являются сознательной тактикой киевского режима. В одном из заявлений она отметила, что «киевский режим продолжает хладнокровно прицельно бить по российскому гражданскому населению, демонстрируя всему миру свой звериный нацистский оскал».