Румыния подняла истребители F-18 из-за группы беспилотников у границы Фото: REUTERS.

У границ Румынии была замечена группа беспилотников, что побудило военных поднять в небо истребители F-18, принадлежащие ВВС Испании. Эти самолеты были направлены на перехват для контроля за воздушной обстановкой. Об этом сообщила пресс-служба румынского оборонного ведомства.

Как уточняется в официальном заявлении министерства, радиолокационные системы засекли воздушные цели в украинском небе неподалеку от румынской границы 27 августа. Для наблюдения за происходящим были задействованы два испанских истребителя, которые в настоящее время базируются на территории Румынии.

В связи с обнаружением дронов на севере уезда Тулча была объявлена тревога, чтобы подготовить наземные службы к возможным последствиям. Это решение было принято Национальным центром военного управления для обеспечения безопасности приграничных районов. В министерстве отметили, что все меры носят превентивный характер.

Стоит напомнить, что это не первый подобный случай за последние дни. Ранее, 24 августа, румынские военные уже поднимали свои самолеты F-16 и вертолеты IAR-330 в связи с нарушением воздушного пространства страны.