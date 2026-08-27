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НовостиПолитика27 августа 2026 9:54

Российские войска освободили село Шевченковское в Запорожской области

За сутки ВСУ потеряли около 1450 боевиков
Сергей ГАПЧУК
Российские войска освободили село Шевченковское в Запорожской области

Российские войска освободили село Шевченковское в Запорожской области

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российские бойцы освободили Шевченковское в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Шевченковское Запорожской области", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки потеряли в зоне ответственности всех российских группировок войск около 1450 боевиков.

Кроме того, российские войска поразили объекты инфраструктуры ВСУ, склады и цеха с беспилотниками в 145 районах проведения специальной военной операции.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что в рамках пропагандистской кампании украинская верхушка распространяет ложные сведения о якобы удачном наступлении ВСУ в Запорожской области.