Председателя Олимпийского комитета Польши Радослава Песевича задержали в Варшаве Фото: REUTERS.

Президент Польского Олимпийского комитета Радослав Песевич задержан. Об этом сообщил журналист RMF FM. Задержание может быть связано с делом Zondacrypto.

Песевич задержан сотрудниками центрального бюро по борьбе с киберпреступностью по поручению Катовицкого отдела Национальной прокуратуры. Об этом первыми сообщили «Виртуальная Польша» и TVN24.

Отмечается, что утром офицеры прибыли в дом президента PKOl в Подваршаве. Радослав Песевич не сопротивлялся и впустил их. В доме продолжаются мероприятия, после которых Песевич будет доставлен в прокуратуру Катовице для допроса.

Ранее KP.RU рассказал, что в Польше задержали сотрудника ЗАГСа. Инцидент произошел в 2022 году. Власти республики подозревали его якобы в работе на спецслужбы России. Но реальных доказательств обвинений предоставить не смогли.