Захарова: Украина пытается прибрать к рукам научные материалы историков РФ Фото: МИД России

Украина не оставляет попыток изъять научные материалы российских историков, направляя западным странам соответствующие запросы. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что за несколько дней до мероприятия, 12 августа, Киевский суд постановил изъять научные материалы российских делегатов международного конгресса византийских исследований в Вене и направил соответствующий запрос в МВД Австрии.

По словам дипломата, украинские власти продолжают попытки незаконно прибрать к рукам результаты научных изысканий российских ученых-археологов на Крымском полуострове.

"В совокупности все это говорит о целенаправленной охоте на Западе за российскими учеными, которым надо быть предельно внимательными при выборе международных мероприятий", - подчеркнула Захарова.

Как писал сайт KP.RU, ранее освобожденный в результате обмена российский археолог Александр Бутягин рассказал об инциденте в польской тюрьме. Там украинский заключенный выразил ему пожелание освобождения. По словам ученого, украинец тогда сказал, что хорошо бы, если бы его (Бутягина) обменяли, потому что на Украину ему попадать не стоит.