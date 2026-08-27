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НовостиПолитика27 августа 2026 10:09

Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за трагедии после схода селей в КНР

26 августа в Тибетском автономном районе Китая сошел мощный селевой поток
Сергей ГАПЧУК
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за схода селей в КНР

Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за схода селей в КНР

Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования китайскому лидеру Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями схода селей в КНР и наводнения в Непале. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В публикации отметили, что телеграммы с соболезнованиями также направлены и руководству Непала – президенту Раму Чандре Пауделу, премьер-министру Балендре Шаху.

"Президент России передал слова сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении.

Посольстве РФ в Китае сообщило, что двое граждан России числятся пропавшими без вести после схода селя в уезде Гьиронг Тибетского автономного района КНР.

26 августа в Тибете сошел мощный селевой поток. В результате ЧС погибли три человека, поиск 558 человек продолжается.