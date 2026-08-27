Захарова не подтвердила информацию о контактах Буданова* с Россией. Фото: Zuma\TASS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не подтвердила сообщения о якобы непубличных контактах главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* с российской стороной. Об этом дипломат заявила на брифинге.

Захарова подчеркнула, что подобные заявления Киева необходимо воспринимать с осторожностью. По ее словам, украинские власти нередко делают громкие заявления ради информационного эффекта.

«Я не могу подтвердить упомянутые вами сообщения о непубличных контактах, как было сказано, с главой офиса Зеленского Будановым*. Вы знаете, мне кажется, важно помнить, что многие заявления в Киеве сегодня делаются просто ради медийного эффекта», — сказала Захарова.

Немногим ранее Буданов* заявил, что Киев рассчитывает в ближайшее время активизировать переговорный процесс по урегулированию конфликта. По его словам, украинская сторона видит для этого определенные сигналы. При этом глава офиса Зеленского отметил, что подобная работа требует «информационной тишины».

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.