Захарова заявила, что решение о приёме Башара Асада в РФ было гуманитарным Фото: МИД

В основе решения о предоставлении убежища бывшему президенту Сирии Башару Асаду в России лежали исключительно гуманитарные мотивы. В Москве подчеркивают, что политического контекста в этом шаге не было и нет. Такую информацию озвучила на брифинге представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Никакой политической подоплеки в его приеме в нашей стране не было и нет. Оно принималось исходя из сугубо гуманитарных соображений, драматических условий смены власти в Сирии, ему и членам его семьи грозила гибель», — уточнила дипломат, отвечая на вопрос о возможной «выдаче» Асада властям Сирии.

Стоит напомнить, что свергнутый президент Сирии находится на территории Российской Федерации с октября прошлого года. Москва не только приняла политика и его семью, но и предоставила им необходимую защиту от физической расправы. Это ранее подтвердил глава МИД России Сергей Лавров, уточнив гуманитарный характер этого шага.