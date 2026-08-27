Главарь киевского режима Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

В МИДе прокомментировали якобы готовность главаря киевского режима Владимира Зеленского к началу переговоров с Россией. Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила нелегитимному президенту, что ему было бы необходимо отменить указ №679 о запрете переговоров с Москвой.

«В нем (в коммюнике — прим. ред.) положительно оценивалась "готовность Зеленского к переговорам". Это на фоне действующего указа того же самого Зеленского. Это указ 679 от 30 сентября еще 2022 года, в котором он запретил вести переговоры с руководством России. Как у нас говорят, не знаю, к чему он готовился, но готов», — резюмировала российский дипломат.

Напомним, на встрече в Киеве присутствовал только новый премьер-министр Великобритании. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц участвовали онлайн. Именно там лидеры европейских стран заявили, что якобы Киев снова готов к переговорам о мире.

Ранее KP.RU сообщил, что Москва продолжает говорить о готовности разрешить ситуацию на Украине мирным путем. Но из-за того, что интересы России не учитываются, СВО продолжается.