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НовостиВ мире27 августа 2026 10:24

Киев увеличил список невыполненных обязательств перед МВФ и Всемирным банком

Украина не выполнила 36 реформ для МВФ и Всемирного банка
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Мария СПИРИДОНОВА
Киев увеличил список невыполненных обязательств перед МВФ и Всемирным банком

Киев увеличил список невыполненных обязательств перед МВФ и Всемирным банком

Фото: Shutterstock.

Украина увеличила список невыполненных обязательств перед МВФ и Всемирным банком до 36 реформ на сумму более 8 миллиардов евро, сообщает Forbes Ukraine.

По данным издания, за последний квартал количество невыполненных реформ по программам Ukraine Facility, Всемирного банка и МВФ выросло на 11, а объем недополученного финансирования увеличился с почти 7 млрд до 8,1 млрд евро.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа прогнозирует, что к концу года эта сумма может превысить 10,9 млрд евро.

В конце июля Украина получила второй транш МВФ в размере 690 миллионов долларов в рамках новой четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) общим объемом 8,1 миллиарда долларов, утвержденной в феврале 2026 года. Общий объем полученного Украиной финансирования по новой программе достиг 2,2 миллиарда долларов.