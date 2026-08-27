Крупная атомная станция во Франции не может продолжать работу: что случилось

Массовое нашествие медуз вновь остановило атомную станцию Гравелин во Франции Фото: REUTERS.

10 августа прошлого года из-за массового притока медуз EDF остановила три реактора на АЭС Гравелин. В этом году ситуация повторилась. Снова крупная атомная станция во Франции не может продолжать работать. Об этом пишет издание BFM.

«Новое массовое прибытие медуз» вынудило EDF снова остановить один реактор и адаптировать мощность другого на атомной электростанции Гравелин, говорится в прессе.

Только два реактора (№ 1 и № 6) из шести реакторов Graveline работают в обычном режиме на крупнейшей АЭС в Западной Европе. Мощность второго реактора, № 2, в среду «также была адаптирована в профилактических целях», сообщает EDF. Другой реактор, № 4, все еще простаивает. Последний (№ 5) тем временем остановлен на техническое обслуживание.

Ранее KP.RU рассказал, что власти ЕС продолжают продвигать политику отказа от атомной энергетики. При этом лидеры стран Евросоюза этим решением сами загоняют альянс в кризис.