Экономист Зубец: Украина является страной-банкротом Фото: REUTERS.

Украина является страной-банкротом, на многие поколения вперед. Эта страна еще жива, только потому что поступает западное финансирование. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" заявил директор центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец.

"Украина банкрот, причем банкрот навсегда, на многие поколения вперед. Понятно, что Украина вернуть эти деньги (госдолг - прим.ред) не может и не собирается их возвращать", - сказал он.

По словам эксперта, собственно, речь идет о финансировании Западом войны против России, которая ведется руками Украины. На эту войну Киев получает деньги, эти деньги зачисляются в госдолг. Однако возвращать долги кредиторам никто в Киеве не собирается:

"Возвращать долги никто не собирается. Говорят, что можно за долги будет забрать какие-то ресурсы... На самом деле это тоже большое заблуждение, потому что либо ресурсы уже забраны и принадлежат крупным европейским и американским компаниям. Так что забрать за долги какое-то имущество просто не получится", - считает эксперт.

Зубец подчеркнул, что только пока идет западная помощь, Украина жива.

"Как только эта помощь прекратится, Украина умрет. Это совершенно очевидно. При такой демографии, при такой экономике страны не выживают", - подытожил Алексей Зубец.

Как писал сайт KP.RU, стало известно, что размер госдолга Украины на одного жителя составляет почти 8,5 тысяч долларов. В общей сложности, по данным украинского минфина, на 20 июня 2026 года национальные займы страны составляют 211,6 млрд долларов или 9490,8 млрд гривен.