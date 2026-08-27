В России проведут мониторинг готовности регионов к отопительному сезону Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В «Единой России» анонсировали старт проверки готовности коммунальной инфраструктуры регионов к предстоящей зиме. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Особое внимание уделяется объектам теплоснабжения и сетям с высоким износом, уточнил Пахомов. По его словам, проблемные участки необходимо выявлять до холодов. Управляющие компании должны проверять оборудование, устранять неисправности и информировать жителей о готовности домов к зиме.

Пахомов подчеркнул, что важно не допускать ситуаций, когда сложности становятся заметны только после начала сезона. «Единая Россия», отметил депутат, последовательно добивается ужесточения требований к коммунальщикам.

«Подготовка к зиме — ближайшая задача, модернизация ЖКХ — системная», — заключил он.

Ранее эксперт в сфере ЖКХ Павел Степура рассказал о вступлении в силу с 1 сентября новых правил работы управляющих компаний и проведения общих собраний собственников. По его словам, изменения коснутся оформления протоколов и актов выполненных работ, однако не повлекут за собой роста платежей за коммунальные услуги.