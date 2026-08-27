Путин рассказал, что его отец много лет был донором крови

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой рассказал, что его отец много лет был донором крови. В ходе беседы глава государства поинтересовался текущим числом доноров в стране.

Скворцова сообщила Владимиру Путину, что в России более 1,5 миллиона человек являются донорами крови, а в базе данных зарегистрировано свыше 12 миллионов. Глава государства в ходе беседы вспомнил, что его отец тоже был донором крови много лет.

Владимир Спиридонович Путин в первые дни Великой Отечественной войны ушел на фронт, отказавшись от брони. Он воевал на Невском пятачке, где был тяжело ранен. Отец президента скончался в 1999 году в возрасте 88 лет.

Ранее Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину поделился воспоминаниями о теплых чувствах своих родителей к малой родине, отметив, что это отношение стало и его личным восприятием.