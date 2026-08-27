Дания выплатит компенсацию за принудительную контрацепцию женщин

Власти Дании выплатят компенсацию ФОТО: Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дания выплатит гренландкам компенсацию за принудительную контрацепцию, длившуюся 30 лет. Об этом сообщает агентство Ritzau.

«Это меньшее, что мы можем сделать», — иностранное издание передает сообщение от властей Дании.

Отмечается, что с 1960-х на острове началась кампания по контролю рождаемости. Несовершеннолетним девушкам и женщинам, в том числе после родов или абортов, устанавливали внутриматочные спирали часто без их согласия. При этом опубликованная информация в СМИ — это лишь верхушка айсберга, прокомментировали ситуацию власти Дании.

Ранее KP.RU рассказал, какие еще трагедии скрывает Гренландия, которая стала датским островом. Оказалось, что власти страны проводили чудовищные эксперименты над сиротами.