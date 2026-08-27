Politico: Администрация Трампа готовится к новому раунду масштабных пошлин Фото: REUTERS.

Администрация президента США Дональда Трампа готовит новый раунд масштабных пошлин на продукцию, связанную с полупроводниками. Об этом сообщает Politico со ссылкой на восемь источников, знакомых с обсуждением инициативы.

Новые тарифы могут затронуть не только сами микрочипы, но и гораздо более широкий перечень технологических товаров. В него способны попасть ноутбуки, игровые приставки и серверы для дата-центров.

По данным издания, министр торговли США Говард Латник предлагает предоставить иностранным компаниям возможность избежать части пошлин в обмен на инвестиции в производство полупроводников на территории Соединенных Штатов. Таким образом Вашингтон рассчитывает стимулировать перенос производства в страну.

Окончательная схема пока не утверждена. В администрации также обсуждают поэтапное введение новых тарифов, а сам проект в ближайшие недели или месяцы еще может существенно измениться.

Немногим ранее США объявили о введении с января 2027 года 50-процентных пошлин на автомобили, автозапчасти и сталь из Канады. Трамп объяснил новые ограничения неудовлетворительными торговыми отношениями с соседней страной. До этого переговоры Вашингтона и Оттавы по торговой сделке завершились без результата.