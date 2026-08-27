Алексей Щербаков больше не выступает в России: комик сам заморозил карьеру

Комик Алексей Щербаков. Фото: StandUp

Комик Алексей Щербаков приостановил концертную деятельность после серии отмен выступлений. Сейчас его материалы проходят проверку, сообщает Mash со ссылкой на директора артиста.

До конца 2026 года новых выступлений Щербакова не планируется. По данным канала, команда даже не рассматривает площадки для проведения шоу. Проблемы начались еще во время предыдущего масштабного тура: в Москве не состоялся большой сольный концерт, а затем выступления стали отменять и в небольших городах.

На этом фоне содержание программы пересматривают. От шуток на политические темы команда комика уже решила отказаться.

Одновременно снизился спрос и на закрытые мероприятия с участием Щербакова. Большая часть его календаря на сентябрь остается свободной. Пригласить комика на получасовое выступление можно за сумму от 3,3 млн рублей, тогда как некоторые концертные агентства предлагают его услуги по цене до 10 млн.

При этом бытовой райдер артиста остается довольно простым. Для выступления ему необходимы микрофон, барный стул, чай, вода и зарядное устройство. Отдельный автомобиль с водителем Щербаков не требует.

Еще весной Щербаков проводил закрытый мини-тур по пяти российским городам без широкой рекламы. Вместо крупных залов комик выбирал местные ДК примерно на 500 зрителей, однако и там возникли сложности с продажей билетов. В некоторых городах свободной оставалась примерно половина мест, а выступление в Кыштыме в итоге отменили.