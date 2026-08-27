В Латвии вандалы сломали памятник советским солдатам на мемориале «Саласпилс» Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

В Риге вандалы осквернили мемориал «Саласпилс», разрушив памятник на могиле советских воинов. Неизвестные повалили и раскололи надвое гранитный камень, установленный в память о красноармейцах, павших при освобождении Латвии от нацизма. Информацию об этом происшествии предоставил бывший депутат Европарламента Андрей Мамыкин.

Мамыкин сообщил в Telegram-канале, что инцидент произошел минувшей ночью в городке Саласпилс, который находится в 25 километрах от латвийской столицы. По его оценке, злоумышленники действовали дерзко и могли применить тяжелую технику, поскольку многотонный камень оказался буквально расколотым на две части. Мемориальный комплекс расположен на месте бывшего нацистского концлагеря, что придает случившемуся особый цинизм.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обратила внимание на культивирование антироссийских настроений латвийскими властями. Она подчеркнула, что в стране искажают историческую память о разгроме коллаборационистов советскими войсками в годы Второй мировой войны.