Рост цен на сырье вынуждает бренды РФ экономить на производстве Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Рост цен на хлопок заставляет производителей из РФ менять состав тканей и экономить на производстве. Об этом РИАМО рассказал старший преподаватель Финансового университета при правительстве России Светлана Батанова.

По словам эксперта, в 2024-2025 годах в среднем одежда дорожала примерно в приделах инфляции - около 8%. Но сейчас натуральные ткани прибавили в цене заметно больше: рост достигает 15-17%.

Чтобы сохранить доступный ценник, производители идут на изменение состава тканей: увеличивают долю полиэстера и вискозы, сокращая при этом использование подорожавшего хлопка.

Кроме того, растущие доходы давят на прибыльность компаний. Сейчас рентабельность масс-маркета сократилась с 18-22% до 12-16%. В более устойчивом положении оказываются крупные компании, которые могут оптимизировать логистику и закупки. В их числе оказались и производители премиального сегмента, которые способны переложить часть расходов на покупателя.

«Будущее отрасли - за крупными игроками, способными контролировать всю цепочку от закупки сырья до полки, минимизируя логистические издержки», - считает Батанова.

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