СК: в загоревшейся машине в Санкт-Петербурге погиб военный Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Военный погиб в загоревшейся машине в Санкт-Петербурге. Об этом рассказало региональное управление СК.

«Предварительно, погибшим является военнослужащий, а пострадавшей - его супруга», — уточняется в оперативных службах.

Его жена пострадала, ей оказывают медицинскую помощь. О других подробностях происходящего не сообщается. Оперативные службы работают на месте случившегося. Идет сбор материалов по делу.

Напомним, утром в Пушкинском районе Петербурга взорвался автомобиль. Мужчина, который им управлял, скончался на месте.

Ранее KP.RU сообщил, что в Санкт-Петербурге взорвался автомобиль Geely Monjaro. Очевидцы сообщали, что сразу же после завода двигателя произошел хлопок. Свидетели сделали вывод, что всему виной может быть газовое оборудование.