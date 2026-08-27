Воры украли одно из важнейших сокровищ бронзового века Европы из музея в Испании Фото: REUTERS.

В испанском музее на юго-востоке страны преступники похитили уникальную коллекцию золотых изделий бронзового века, известную как сокровища Вильены. Все 66 подлинных предметов, включая чаши и украшения весом около 10 килограммов, исчезли в ходе дерзкого налета ранним утром в четверг. Об этом сообщает местная телекомпания Cadena SER.

Злоумышленники проникли в музей в провинции Аликанте, выбив боковое окно, и быстро скрылись с ценностями. Полиция и Гражданская гвардия оцепили место происшествия, следователи изучают обстоятельства, но официальных комментариев пока нет.

Перед кражей в соседнем спортцентре поступил ложный сигнал тревоги, который, как полагают, мог быть отвлекающим маневром. Власти не исключают, что действовала банда, специализирующаяся на древностях, или что ограбление совершено на заказ из-за уникальности экспонатов.

Сокровища, найденные в 1963 году в сухом русле реки, насчитывают около 3000 лет и считаются ключевыми для изучения металлообработки Средиземноморья. Два предмета, как выяснили ученые в 2023 году, сделаны из метеоритного железа, что подтверждает их исключительную историческую ценность, которую теперь оценивают как неизмеримую.

В 2025 году из Национального музея фарфора имени Адриана Дюбуше, который расположен во Франции, украли несколько экспонатов на сумму 9,5 миллиона евро.