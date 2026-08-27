Зеленский хотел в Запорожье, а попал в Зазеркалье: его заподозрили в монтаже видео Фото: REUTERS.

Владимира Зеленского заподозрили в использовании хромакея при записи видео якобы из Запорожья. Об этом пишет украинское издание «Страна».

Поводом стал ролик, который глава киевского режима накануне опубликовал у стелы на въезде в подконтрольную Киеву часть города со стороны Днепропетровска. Авторы материала обратили внимание на движение транспорта на заднем плане.

«На видео на дороге за его спиной в один из моментов „из ниоткуда“ возникают грузовая и легковая машина», — отмечает издание.

В «Стране» допустили, что Зеленский мог записать обращение в другом месте, а необходимый фон с городской стелой позднее добавили при монтаже с помощью технологии совмещения изображений.

Тем временем начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Киев распространяет недостоверные сведения о якобы успешных действиях ВСУ в Запорожской области. По его словам, украинские власти пытаются убедить западных партнеров в наличии успехов на поле боя. Герасимов подчеркнул, что российские войска продолжают наступление на всех направлениях спецоперации.