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НовостиПроисшествия27 августа 2026 12:19

Дрон ВСУ ударил по зданию с пекарней в Курской области, ранены шесть человек

Хинштейн сообщил об атаке ВСУ по зданию с пекарней и магазином в регионе
Вениамин ЗАХАРОВ
Шесть человек пострадали в результате атаки ВСУ на Курскую область

Шесть человек пострадали в результате атаки ВСУ на Курскую область

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Шесть человек получили ранения в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию, где расположена пекарня и магазин в Курской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в МАХ.

По его словам, пострадали пять женщин и один мужчина. У четырех женщин травмы головы, у одной - слепое осколочное правого бедра, сквозное осколочное ранение левого бедра. Мужчина также получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.

Хинштейн отметил, что всех пострадавших доставили в больницу, им оказана медицинская помощь.