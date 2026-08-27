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НовостиПолитика27 августа 2026 12:30

Лантратова: на Украине есть пыточные подвалы для пленных

Пленные на Украине содержатся в ужасающих условиях, рассказала Лантратова
Людмила МИТРОХИНА
Яна Лантратова

Яна Лантратова

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пленные на Украине содержатся в ужасающих условиях, которые не вписываются в международную конвенцию. Об этом рассказала омбудсмен по правам человека РФ Яна Лантратова рассказала. По ее словам, пленных держат в пыточных подвалах.

«И чтобы попасть в общий плен, наши ребята зачастую по несколько месяцев, иногда до девяти месяцев, находятся в этих подвалах», — сказала Лантратова. Она подчеркнула, что в тех подвалах к российским военным не приходят представители Международного Красного Креста.

Нужно отметить, что слухи про пыточные комнаты ВСУ возникали и до этого. Причем в таких помещениях оказывались не только военные РФ, но и украинцы, которые были каким-то образом заподозрены в якобы связях с Россией.