"Руки у врага стали сильно коротки": военкор Стешин предрёк ВСУ оставление Донбасса

Военкор Стешин: ВСУ хотят оставить Донбасс и укрепить оборону в Днепропетровске Фото: REUTERS.

Военный корреспондент KP.RU Дмитрий Стешин полагает, что украинские боевики постепенно оставляют позиции в Донбассе и пытаются укрепить оборону в Днепропетровской области.

Журналист вспомнил слова российского дроновода о том, что "бандеры" начали оттягиваться из южной части Доброполья и основная их масса перебралась в Белозерское. Это последний крупный поселок Донбасса здесь, а дальше уже Днепропетровщина и Харьковщина, отметил Стешин.

"И можно предположить, что ВСУ задерживаться там не собирается надолго. ...Они хотят все-таки оставить Донбасс, но уплотнить свою оборону в Днепропетровской области до предела. Это в логике их стратегии "размен территорий на время", - подчеркнул военкор.

По его словам, боевики прекрасно понимают, что Россия все равно их из Донбасса вышибет. При этом Донецку бандеровцы будут мстить до последнего, добавил он.

"Хотя по сравнению с обстрелами 2014-15 и 2022-23 годов, руки у врага стали сильно коротки. Пообломали ему ручонки", - заключил Стешин.

Как писал сайт KP.RU, ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что российские войска ведут наступление на всех направлениях в зоне спецоперации. Темпы продвижения ВС РФ не снижаются.