В Татарстане нашли 6-летнюю Софию, похищенную отцом в Свердловской области

Ребенок передан матери. Фото: ГУФССП по Свердловской области

В Свердловской области завершилась история 6-летней Софии, которую отец похитил во второй раз. Ренат Гальянов выхватил ребенка из рук бывшей жены Эльмиры 26 декабря 2025 года в поселке Рефтинский. Девочку нашли только в августе 2026-го, передает «КП-Екатеринбург».

Как оказалось, это не первый случай. В 2020 году суд определил, что София живет с матерью, но отец не согласился и впервые похитил дочь. Тогда малышку нашли в Екатеринбурге и вернули семье в октябре 2022 года.

Второе похищение произошло с применением силы — неизвестные удерживали Эльмиру, пока Гальянов забирал ребенка. Мужчину объявили в международный розыск по статье о самоуправстве.

Спасательную операцию провели в Татарстане.

— Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям мужчину с девочкой нашли на территории Республики Татарстан. Ребенок передан матери, его жизни ничего не угрожает, — сообщили в ГУФССП по Свердловской области.

В поисках участвовали сотрудники СК, МВД и приставы двух регионов. Сейчас решается вопрос о дополнительном наказании для отца за неисполнение судебного решения.

— Самое главное, что София сейчас рядом со мной. Мы едем домой, — сказала Эльмира «КП-Екатеринбург».