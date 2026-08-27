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НовостиПолитика27 августа 2026 12:50

Умер генерал Ратко Младич, бывший командующий армией боснийских сербов

Ратко Младичу было 83 года, он скончался в тюрьме, пишет Reuters
Марк СОКОЛОВ
Reuters утверждает, что генерал Ратко Младич умер в тюрьме

Reuters утверждает, что генерал Ратко Младич умер в тюрьме

Фото: REUTERS.

Умер бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич. Ему было 83 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сербский телеканал Informer TV.

По данным телеканала, Младич скончался в центре содержания ООН в Гааге, где отбывал пожизненное заключение. Другие обстоятельства смерти пока не приводятся.

Младич возглавлял армию Республики Сербской во время войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. В 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии признал его виновным по десяти пунктам обвинения, включая геноцид в Сребренице, военные преступления и преступления против человечности, и назначил пожизненное заключение. В 2021 году апелляционная палата оставила приговор в силе.

В апреле сын генерала Дарко Младич сообщил, что здоровье его отца в гаагской тюрьме заметно ухудшилось. По его словам, Младич сильно ослаб, с трудом разговаривал и уже не мог самостоятельно садиться или вставать. Для оценки его состояния в Гаагу тогда планировали направить кардиолога и невролога.

В мае МИД России раскритиковал отказ Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов досрочно освободить тяжелобольного Младича. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала это решение «показательной пыткой». Родственники и защита генерала неоднократно просили разрешить ему провести оставшееся время в Сербии и получать там медицинскую помощь.