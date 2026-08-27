Ереван выбрал не тот стул: мечты о Евросоюзе превратились в пепел

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: Russian Foreign Ministry's office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Для премьер-министра Армении Никола Пашиняна появились плохие новости. Оказалось, что ЕС не хочет принимать Ереван в свой состав. Об этом пишет издание Figaro.

«Европейский союз не намерен принимать Армению в свой состав ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе. Это иллюзия», — французский политолог Тигран Еганян подчеркнул, что мечты Армении о членстве ЕС превратились в пепел.

Напомним, долгое время Ереван хотел усидеть сразу на двух стульях, говоря о планах по вступлению в ЕС и продолжая членство в ЕАЭС. После того как в Брюсселе заявили, что «с радостью» рассмотрят кандидатуру Еревана, Пашинян высказался о выходе из ЕАЭС. Но, кажется, армянский политик выбрал не тот стул. Ведь теперь Брюссель больше не поднимает темы о том, что Армения может стать членом ЕС даже в перспективе.

Ранее KP.RU рассказал, чем для Армении может обернуться выход из ЕАЭС. Оказалось, что Ереван, вероятно, потеряет до 40% товарооборота.