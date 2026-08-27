BBC: программа Top Gear вернется на телевидение

Состав ведущих для возобновленного шоу пока не объявлен. Есть сведения, что сейчас ведутся переговоры об участии в проекте комика Джимми Карра. Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Известная программа об автомобилях Top Gear вернется в эфир спустя четыре года после того, как ее показ был приостановлен из-за аварии, в которой пострадал один из ведущих — Эндрю Флинтофф. Об этом сообщило издание BBC.

"Популярное автомобильное шоу не выходило в эфир с 2022 года: тогда бывший игрок в крикет получил серьезные травмы лица и ребер, когда его трехколесный автомобиль с открытым верхом перевернулся на испытательном треке программы. В то время Флинтофф вел передачу вместе с Пэдди Макгиннессом и Крисом Харрисом", - говорится в публикации.

При этом, по данным издания, состав ведущих для возобновленного шоу пока не объявлен. Есть сведения, что сейчас ведутся переговоры об участии в проекте комика Джимми Карра.

Передача Top Gear стартовала в 1977 году, а в 2000-х годах, благодаря Джереми Кларксону, Ричарду Хаммонду и Джеймсу Мэю, стала одним из самых успешных проектов телеканала BBC.

Как писал сайт KP.RU, в мае стало известно, что британская телерадиокорпорация BBC работает над возвращением на экраны шоу Top Gear. Компания искала новых ведущих, которые заменят Флинтоффа, Макгиннесса и Харриса. Руководство корпорации намерено оживить передачу, потому что так и не смогло заполнить пустоту после ухода Top Gear, а многие зрители скучают по автомобильной программе.