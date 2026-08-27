США хотят быстрее избавиться от нахлебников из Европы: странам придётся активнее тратить деньги Фото: REUTERS.

Власти США намерены ускорить процесс передачи Европе ответственности за собственную оборону. Вашингтон хочет, чтобы союзники по НАТО активнее брали на себя военные расходы, пока американские войска пересматривают своё присутствие на континенте. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Пентагоне.

Замглавы Пентагона Элбридж Колби прибыл в Брюссель для консультаций с партнёрами. Он рассказал, что шестимесячный обзор военного присутствия США завершится к концу года и приведёт к серьёзным переменам.

В рамках этого процесса союзники получили от Вашингтона анкету с вопросами о поддержке политики Трампа, использовании баз и закупках у американских подрядчиков. Колби пояснил, что такие письменные запросы помогут услышать мнение каждой страны напрямую.

Европейские члены НАТО надеются убедить Колби в своих усилиях по перевооружению и готовности нести больше ответственности. При этом они хотят сохранить видимое присутствие американских войск в регионе.

На встрече представитель Пентагона особо отметил Польшу, Германию и Нидерланды за их крупные оборонные вложения. Он также подтвердил, что США по-прежнему поддерживают Североатлантический альянс.

Страны Восточной Европы, чтобы избежать сокращения войск США, предложили самим взять на часть расходов по размещению американских военных на своей территории.

При этом Европа больше не может полагаться на США в вопросах обороны. К таким выводам уже пришли генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.