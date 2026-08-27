Алкоголь помогает уснуть, но разрушает сон: нарколог раскрыл причину

Спиртное нарушает выработку мелатонина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Алкоголь действительно может помочь быстрее заснуть, однако качество такого сна заметно ухудшается. Психиатр-нарколог Илья Барна рассказал, почему попытки использовать спиртное как снотворное могут привести к проблемам со сном. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Инициировать сон и облегчить засыпание алкоголь действительно может, потому что он снижает тревогу и вообще он в принципе расслабляет мышцы. Однако архитектура сна в таком случае разрушается», – пояснил медик.

По словам специалиста, спиртное также нарушает выработку мелатонина – гормона, который регулирует сон. Кроме того, алкоголь подавляет REM-фазу, во время которой мозг обрабатывает полученную за день информацию и закрепляет воспоминания.

Когда концентрация алкоголя в крови начинает снижаться, REM-фазы становятся более активными. Из-за этого человек может просыпаться под утро, испытывать потливость и учащенное сердцебиение. При регулярном употреблении проблемы со сном способны сохраняться даже после отказа от алкоголя.

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