В ЕС заговорили о необходимости сократить бюджет на сотни млрд евро Фото: REUTERS.

Германия и еще пять стран, выступающих за бюджетную сдержанность, заявили, что предлагаемый семилетний бюджет ЕС на сумму 2 трлн евро должен быть сокращен на несколько сотен миллиардов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

"В четверг канцлер Фридрих Мерц принял в Берлине своих коллег из Нидерландов, Дании, Австрии, Финляндии и Швеции, чтобы согласовать их позиции в преддверии завершения работы над проектом бюджета на 2028-2034 годы к концу года", - говорится в материале.

Издание отметило, что они призвали к тому, чтобы предложенный Еврокомиссией в прошлом году проект, который должен быть одобрен странами ЕС, был сокращен "сбалансированным образом".

В их совместном заявлении указано, что в то время, когда практически все государства-члены проводят болезненную фискальную консолидацию, бюджет ЕС не может быть исключением. ЕС должен сделать четкий выбор и пересмотреть приоритеты в рамках бюджета.

Как сказал сам Мерц на пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров с рядом лидеров европейских стран, текущие предложения ЕК предусматривают рост расходов до 60%. Но государствам-членам "это попросту не по карману".

"Поэтому мы в нашей группе единодушны: эти предложения необходимо сократить на несколько сотен миллиардов евро. И эти сокращения должны затронуть все сферы", - подчеркнул Мерц.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что в новом семилетнем бюджете ЕС, рассчитанном на 2028-2034 годы, будет подготовлена новая программа финансирования киевского режима. Объем финансирования должен составить 100 млрд евро.